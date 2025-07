Un fungo allucinogeno contro la depressione via alla sperimentazione | il Policlinico Riuniti a supporto del progetto

Un fungo allucinogeno contro la depressione: via alla sperimentazione. Il Policlinico Riuniti supporta il progetto, che mira a rivoluzionare le terapie mentali. Con l’autorizzazione dell’AIFA, all’ospedale di Chieti si testerà la psilocibina, una sostanza psichedelica con potenziali effetti terapeutici promettenti. Questa innovativa ricerca potrebbe aprire nuove frontiere nel trattamento delle malattie mentali, offrendo speranza a milioni di pazienti in tutto il mondo.

