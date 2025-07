Arrivano in Italia le nuove Xiaomi TV A PRO 2026 a partire da 179 euro

Sei pronto a rivoluzionare il tuo intrattenimento domestico? Arrivano in Italia le nuove Xiaomi TV A Pro 2026, un connubio perfetto di qualità e convenienza con prezzi a partire da soli 179 euro. Disponibili in diversi formati e dotate di tecnologia QLED con risoluzione 4K UHD e HDR10+, queste smart TV promettono immagini straordinarie e colori vivaci per un’esperienza visiva senza precedenti. Scopri come portare il cinema a casa tua con un semplice click.

Xiaomi ha presentato la nuova Xiaomi TV A Pro 2026 Series, una gamma di smart TV disponibile nei formati da 43”, 50”, 55”, 65” e 75”. Xiaomi TV A Pro 2026 Series offre una risoluzione 4K UHD con tecnologia QLED promettendo colori vivaci e dettagli realistici. Il supporto per HDR10+ assicura un. 🔗 Leggi su Today.it

Arrivano in Italia le nuove Xiaomi TV A PRO 2026 a partire da 179 euro

