Pratiche pensionistiche il Ministero attiva il monitoraggio per i compensi ATA | scadenza 31 agosto ecco la procedura SIDI che le scuole devono seguire NOTA

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha lanciato un nuovo monitoraggio nazionale per le pratiche pensionistiche ATA, con scadenza il 31 agosto. Le scuole sono invitate a seguire attentamente la procedura SIDI, fondamentale per garantire la corretta ripartizione delle risorse destinate al personale ATA. Una gestione precisa delle procedure assicura trasparenza e efficienza, permettendo di ottimizzare i compensi e sostenere il miglioramento complessivo dell'offerta formativa. Ecco come procedere.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha attivato il monitoraggio nazionale per la ripartizione delle risorse del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa destinate ai compensi del personale ATA che ha gestito le pratiche pensionistiche nell'anno scolastico 202425. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

