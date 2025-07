Everton Sign Thieno Barry in sostituzione di Calvert-Lewin defunti

L’Everton sorprende i tifosi con un colpo di scena: l’acquisto di Thierno Barry dal Villarreal, un attaccante francese Under 21 di 1,95 m che ha brillato in La Liga segnando 11 gol. Questa mossa, effettuata per sostituire il defunto Calvert-Lewin, promette di rafforzare la linea offensiva e portare nuove energie alla squadra. Ma cosa significa davvero per il futuro dei Toffees? Solo il tempo lo dirà.

2025-07-09 17:36:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Everton ha strappato l’attaccante Thierno Barry di Villarreal per una commissione nella regione di £ 27 milioni. L’attaccante da 6 piedi 5 pollici è un internazionale Under 21 francese e ha segnato 11 gol in La Liga la scorsa stagione quando il sottomarino giallo ha chiuso al quinto posto. Aggiungerà altezza e fisicità a una squadra di Everton che ha perso Dominic Calvert-Lewin alla fine della scorsa stagione dopo aver optato per cercare un nuovo inizio altrove. “Sono molto felice”, ha detto Barry a EverTontv dopo aver firmato un accordo di quattro anni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

