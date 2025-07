Il sonnellino di Hugh Grant a Wimbledon è tutta l’ironia britannica che ci meritiamo

È l’immagine di un’icona britannica che, con tutta la sua ironia e charme, ci ricorda che anche i personaggi più eleganti possono concedersi un momento di relax tra una battuta e l’altra. Hugh Grant, impeccabile come sempre, ci dimostra che il vero stile sta anche nel saper lasciar andare le apparenze. E così, tra risate e cucchiaini di zucchero, il suo sonnellino diventa un simbolo di spontaneità e leggerezza.

Occhiali scuri, abito impeccabile, il capello d’argento ancora perfetto nonostante l’inerzia del pisolino: Hugh Grant è stato immortalato così, nella giornata di lunedì, mentre si appisolava con grazia tra le tribune verdi del Centre Court di Wimbledon. In campo c’erano Novak Djokovic e Flavio Cobolli, ma a quanto pare non bastavano nemmeno il talento del serbo né la freschezza del giovane italiano per tenerlo sveglio. Non è solo una foto divertente. È una perfetta rappresentazione del tipico humour inglese, quello che non ha bisogno di parole per prendersi gioco del mondo. Grant, che dell’autoironia ha fatto un’arte (anche quando non voleva), sembra aver scritto un’altra scena di Notting Hill, ma questa volta con i sogni al posto dei dialoghi e le partite di tennis come colonna sonora. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it