Va online il portale turistico della città di Atessa la presentazione ai cittadini in piazza

Giovedì 10 luglio alle 21 in piazza Benedetti, Atessa svela il suo nuovo portale turistico, un innovativo strumento digitale nato grazie ai fondi PNRR per valorizzare e promuovere le bellezze della città. Un'occasione imperdibile per scoprire come la tecnologia possa arricchire l’esperienza turistica e rafforzare il legame tra cittadini e territorio. Non mancate a questa presentazione che segna un passo importante verso il futuro di Atessa!

