Scarse competenze in italiano? Per Cangini tra le cause c’è la scarsa dimestichezza con la scrittura a meno e la lettura su carta | Valditara faccia di più

Il Rapporto Invalsi 2025 rivela un quadro allarmante: solo il 51,7% degli studenti italiani raggiunge il livello minimo di competenza linguistica. Tra le cause principali, secondo Cangini, spicca la scarsa dimestichezza con la scrittura a mano e la lettura su carta, elementi essenziali per sviluppare competenze solide. È fondamentale intervenire subito per invertire questa tendenza e valorizzare il ruolo della tradizione cartacea nell’apprendimento.

I risultati del Rapporto Invalsi 2025 dipingono un quadro preoccupante per la scuola italiana: appena il 51,7% degli studenti al termine dell'ultimo ciclo scolastico raggiunge il livello 3 nelle competenze linguistiche, considerato il minimo per essere in linea con le indicazioni nazionali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

