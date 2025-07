Clampaggio del cordone | precoce o ritardato? Cosa sapere per scegliere con consapevolezza

Il clamplaggio del cordone ombelicale rappresenta un momento cruciale nel parto, influenzando lo sviluppo del neonato e il suo benessere a lungo termine. Scegliere tra clamplaggio precoce o ritardato richiede consapevolezza, poiché ogni metodo ha implicazioni diverse. Conoscere i benefici, i rischi e le ultime evidenze scientifiche ti permette di fare una scelta informata per il benessere del tuo bambino e tua serenità . Scopriamo insieme cosa sapere per decidere con sicurezza.

Il cordone ombelicale è la struttura tramite la quale durante la gravidanza il feto riceve dall’organismo materno le sostanze necessarie per la crescita e lo sviluppo. Alla nascita, spiega l’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, con la respirazione autonoma e l’ allattamento il cordone ombelicale non è più necessario. Motivo per cui si procede alla sua recisione. È il clamplaggio del cordone ombelicale, una procedura indolore sia per la donna che per il feto ma che è oggetto di diverse discussioni per quel che riguarda il timing. Come evidenziato dalla rivista Trapianti (edita in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti), vi è una questione etica sul quando tagliare il cordone ombelicale. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it