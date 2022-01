Jerome Salinger – lo scrittore della Beat Generation (Di sabato 1 gennaio 2022) Jerome Salinger è un noto scrittore americano del 1900. A metà degli anni Cinquanta, il letterato pubblica il romanzo dal titolo “Il giovane Holden”, opera che diviene il trampolino di lancio per il successo. In seguito, la realizzazione di altri scritti tra cui: “Franny e Zooey, Nove racconti, Hapworth 16, The Laughing” ed altri. Jerome Leggi su periodicodaily (Di sabato 1 gennaio 2022)è un notoamericano del 1900. A metà degli anni Cinquanta, il letterato pubblica il romanzo dal titolo “Il giovane Holden”, opera che diviene il trampolino di lancio per il successo. In seguito, la realizzazione di altri scritti tra cui: “Franny e Zooey, Nove racconti, Hapworth 16, The Laughing” ed altri.

Advertising

ClubFilosofico : Ultima #recensione del 2021 J. D. Salinger, Il giovane Holden «Se ti viene incontro qualcuno mentre cammini in un… - Passionelibri1 : Jerome David Salinger, Il giovane Holden «Se ti viene incontro qualcuno mentre cammini in un campo di segale». Da q… - pocorealista : Jerome David Salinger, Il giovane Holden «Se ti viene incontro qualcuno mentre cammini in un campo di segale». Da q… - SabrinaSunny24 : RT @CasaLettori: “Che cos'è l'inferno”? Io affermo che è il tormento di non essere capaci d'amore. Jerome David Salinger, Nove racconti… - Blu09765054 : RT @CasaLettori: “Che cos'è l'inferno”? Io affermo che è il tormento di non essere capaci d'amore. Jerome David Salinger, Nove racconti… -

Ultime Notizie dalla rete : Jerome Salinger 08 dicembre 1980: l'omicidio di John Lennon È Jerome David Salinger , scrittore ermetico e minimale come la frugale prima pagina di quello che diventerà un classico letterario americano: ' Il giovane Holden '. - - > Un romanzo come movente ...

Il serpente bianco di Giorgia Amantini, edizioni BookTribu Autrice dei libri Vortice (2018) e Muro contro muro (2020), vincitrice del premio speciale Società romantica del Premio nazionale di Narrativa Jerome Salinger di Pescara 2019 con l'inedito L'anno che ...

Sabato 1° gennaio: la frase del giorno, i santi del giorno, i nati famosi, cosa accadde oggi dialessandria.it David, scrittore ermetico e minimale come la frugale prima pagina di quello che diventerà un classico letterario americano: ' Il giovane Holden '. - - > Un romanzo come movente ...Autrice dei libri Vortice (2018) e Muro contro muro (2020), vincitrice del premio speciale Società romantica del Premio nazionale di Narrativadi Pescara 2019 con l'inedito L'anno che ...