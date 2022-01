Harry Potter: Daniel Radcliffe ricorda il bacio tra Rupert Grint ed Emma Watson (Di sabato 1 gennaio 2022) Durante Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, Daniel Radcliffe ha raccontato di essersi comportato da stupido durante le riprese della scena del bacio tra Emma Watson e Rupert Grint. Baciarsi tra amici sullo schermo può essere un'attività estremamente complessa. Se gli amici in questione sono Rupert Grint ed Emma Watson, la complessità aumenta vertiginosamente. A rivelarlo è stato la star di Harry Potter Daniel Radcliffe durante Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, speciale reunion a 20 anni di distanza dalla distribuzione al cinema di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 1 gennaio 2022) Durante20th Anniversary: Return to Hogwarts,ha raccontato di essersi comportato da stupido durante le riprese della scena deltra. Baciarsi tra amici sullo schermo può essere un'attività estremamente complessa. Se gli amici in questione sonoed, la complessità aumenta vertiginosamente. A rivelarlo è stato la star didurante20th Anniversary: Return to Hogwarts, speciale reunion a 20 anni di distanza dalla distribuzione al cinema di ...

