F1, Mohammed Ben Sulayem: “Lewis Hamilton è e sarà parte fondamentale del nostro sport” (Di sabato 1 gennaio 2022) Continua a tenere banco in Formula 1 il futuro di Lewis Hamilton. Il pilota britannico non ha ancora parlato dopo il clamoroso finale della scorsa stagione, con il titolo mondiale vinto da Max Verstappen in un GP di Abu Dhabi che è già presente nella storia delle corse motoristiche. Hamilton continua a rimanere in silenzio, mentre si è espresso Mohammed Ben Sulayem, nuovo presidente della FIA, che, come riporta La Gazzetta dello sport, ha parlato in Arabia Saudita mentre presenziava all’inizio della Dakar 2022. Mohammed Ben Sulayem ha iniziato dal suo nuovo ruolo e sui possibili cambiamenti che il regolamento della F1 potrebbe subire: “Sono stato eletto solo due settimane fa e sto ancora studiando quello che è successo. La F1 è uno ... Leggi su oasport (Di sabato 1 gennaio 2022) Continua a tenere banco in Formula 1 il futuro di. Il pilota britannico non ha ancora parlato dopo il clamoroso finale della scorsa stagione, con il titolo mondiale vinto da Max Verstappen in un GP di Abu Dhabi che è già presente nella storia delle corse motoristiche.continua a rimanere in silenzio, mentre si è espressoBen, nuovo presidente della FIA, che, come riporta La Gazzetta dello, ha parlato in Arabia Saudita mentre presenziava all’inizio della Dakar 2022.Benha iniziato dal suo nuovo ruolo e sui possibili cambiamenti che il regolamento della F1 potrebbe subire: “Sono stato eletto solo due settimane fa e sto ancora studiando quello che è successo. La F1 è uno ...

