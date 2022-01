Covid: 15mila nuovi contagi, oggi 1 gennaio 2022. Tasso positivi 22,47% (Di sabato 1 gennaio 2022) E' sempre molto alto il numero dei nuovi contagiati, in Toscana, nelle ultime 24 ore e reso noto oggi 1 gennaio 2022: si tratta di quasi 15mila casi, per l'esattezza 14.994 su 66.723 test di cui 22.991 tamponi molecolari e 43.732 test rapidi. Il Tasso dei nuovi positivi è 22,47% (66,4% sulle prime diagnosi). 7444 nuovi positivi provengono dai test rapidi antigenici L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 1 gennaio 2022) E' sempre molto alto il numero deiati, in Toscana, nelle ultime 24 ore e reso noto: si tratta di quasicasi, per l'esattezza 14.994 su 66.723 test di cui 22.991 tamponi molecolari e 43.732 test rapidi. Ildeiè 22,47% (66,4% sulle prime diagnosi). 7444provengono dai test rapidi antigenici L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Covid: 15mila nuovi contagi, oggi 1 gennaio 2022. Tasso positivi 22,47% - GazzChianti : ?? EMERGENZA/COVID - In Toscana 15mila nuovi positivi. Barberino Tavarnelle e Impruneta: qui maggior incidenza provi… - salernonotizie : Covid: quasi 15mila nuovi positivi in Campania, salgono ancora i contagi - infoitinterno : Covid: quasi 15mila nuovi positivi in Campania, salgono ancora i contagi -