Botti: 4 feriti in Puglia, 3 hanno subito amputazioni (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono quattro - secondo un primo bilancio - le persone medicate negli ospedali del Barese a causa delle ferite riportate mentre facevano esplodere i Botti per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Tre ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono quattro - secondo un primo bilancio - le persone medicate negli ospedali del Barese a causa delle ferite riportate mentre facevano esplodere iper festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Tre ...

