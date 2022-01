Bari, positivi quattro calciatori e un membro dello staff: sono asintomatici (Di sabato 1 gennaio 2022) Il Bari ha reso noto che cinque tesserati sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta di quattro calciatori e un componente dello staff tecnico, tutti asintomatici e in isolamento domiciliare. Il resto del gruppo squadra si è dunque allenato in modalità individuale in vista della prossima gara di campionato. Il club pugliese scenderà in campo contro il Picerno domenica 16 gennaio, mentre il match in programma il 9 gennaio (contro il Monterosi) è stato posticipato al 2 febbraio. Bari molto attivo anche in ottica mercato, specialmente in uscita. Sul mercato Simeri, Lollo, De Risio, Citro e Semenzato, che non rientrano nei piani della società. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022) Ilha reso noto che cinque tesseratirisultatial Covid-19. Si tratta die un componentetecnico, tuttie in isolamento domiciliare. Il resto del gruppo squadra si è dunque allenato in modalità individuale in vista della prossima gara di campionato. Il club pugliese scenderà in campo contro il Picerno domenica 16 gennaio, mentre il match in programma il 9 gennaio (contro il Monterosi) è stato posticipato al 2 febbraio.molto attivo anche in ottica mercato, specialmente in uscita. Sul mercato Simeri, Lollo, De Risio, Citro e Semenzato, che non rientrano nei piani della società. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Bari, positivi quattro calciatori e un membro dello staff: sono asintomatici - annadelbello1 : RT @valentinadepao3: Ospedale bloccato,ambulanze in attesa per ore,personale ko in tutto l'ospedale. Pronto soccorso senza personale,hanno… - AntennaSud : Ssc Bari, quattro calciatori e un membro dello staff positivi al Covid - Ralphiglander : Orbene visto che si media??set a Bari x la serata senza mascherina tanti e trenino Compreso quanti positivi vi saran… - sscalcionapoli1 : Bari, quattro calciatori ed un componente dello staff tecnico sono positivi al Covid-19 -