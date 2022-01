Atp Adelaide 1 2022: il montepremi e il prize money (Di sabato 1 gennaio 2022) Il montepremi e il prize money dell’Atp 250 di Adelaide 1 2022, torneo di scena dal 3 al 9 gennaio. In territorio australiano vi saranno ben due azzurri a lottare per arrivare sino in fondo, ovvero Lorenzo Musetti e Gianluca Mager. Presenti anche Gael Monfils e Karen Khachanov, che guidano il seeding. Il montepremi totale del torneo fiammingo corrisponde a 527.067 euro, con 76.832 dei quali dedicati a colui che riuscirà a conquistare il trofeo, uniti a 250 punti del ranking Atp per impreziosire il bottino, già di per sé ingente peraltro. Di seguito la distribuzione dei premi e dei relativi punti, turno dopo turno. montepremi ATP 250 Adelaide 1 2021 PRIMO TURNO – 4.572 (0 punti) SECONDO TURNO – 7.817 (20 punti) QUARTI DI FINALE – 13.621 (45 ... Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022) Ile ildell’Atp 250 di, torneo di scena dal 3 al 9 gennaio. In territorio australiano vi saranno ben due azzurri a lottare per arrivare sino in fondo, ovvero Lorenzo Musetti e Gianluca Mager. Presenti anche Gael Monfils e Karen Khachanov, che guidano il seeding. Iltotale del torneo fiammingo corrisponde a 527.067 euro, con 76.832 dei quali dedicati a colui che riuscirà a conquistare il trofeo, uniti a 250 punti del ranking Atp per impreziosire il bottino, già di per sé ingente peraltro. Di seguito la distribuzione dei premi e dei relativi punti, turno dopo turno.ATP 2501 2021 PRIMO TURNO – 4.572 (0 punti) SECONDO TURNO – 7.817 (20 punti) QUARTI DI FINALE – 13.621 (45 ...

