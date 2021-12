Wta 500 Adelaide 1 2022 | programma | date | orari | copertura tv e streaming

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Wta 500 diandrà in scena tra lunedì 3 e giovedì 9 gennaio, così da inaugurare la nuova stagione del circuito tennistico femminile. Ashleigh Barty e Aryna Sabalenka parteciperanno al torneo da protagoniste, rispettivamente come teste di serie numero 1 e 2. Torneo certamente spettacolare, che promette emozioni e sorprendenti capovolgimenti dei pronostici iniziali, come spesso accade durante l’inizio delle annate sportive. Dopo il trionfo di Iga Swiatek a febbraio 2021,attende una nuova conquistatrice: interessante comprende quale giocatrice aprirà le danze in stagione. Latelevisiva dell’evento sarà garantita da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con l’opportunità inoltre di seguire gli eventi tramite il sito ufficiale dell’emittente menzionata e ...

WTA 500 di Adelaide: assenti anche Muguruza, Bencic e Ostapenko

Anastasia Pavlyuchenkova salterà il WTA 500 di Adelaide, torneo che alza il sipario sul 2022 del tennis femminile nella prima settimana del nuovo anno trasmesso da SuperTennis. La russa, numero 11 del mondo, ha scoperto di aver contratto il Covid-19.

Il Wta 500 di Adelaide 1 2022 andrà in scena tra lunedì 3 e giovedì 9 gennaio, così da inaugurare la nuova stagione del circuito tennistico femminile. Come e quando seguire i match in diretta tv e streaming.

Pioggia di forfait in quella che si appresta ad essere la prima settimana della nuova stagione. Il torneo principalmente colpito è il WTA 500 di Adelaide, che in base all'entry list iniziale vedeva iscritte diverse top player.