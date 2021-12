Seong Gi-hun in Squid Game 2 avrà la sua resa dei conti? Parla l’attore Lee Jung-jae

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Dopo la conferma di2, i fan della serie coreana di Netflix si chiedono in che modo andrà avanti la storia. La prima stagione ha visto centinaia di persone povere o con evidenti problemi economici accettare di partecipare a diversi giochi per bambini, in apparenza innocui, ma che si riveleranno mortali per chiunque non riesca a superarli. In una sfida tutti contro tutti, cercheranno di vincere una cospicua somma di denaro che potrebbe risolvere i loro problemi Alla fine, il personaggio diGi-hun viene incoronato vincitore: è ricco, ma infelice. Dopo essersi assicurato che i parenti di coloro che non sono riusciti a finire i giochi trovino il giusto sostegno economico, il protagonista decide di andare a trovare sua figlia. In aeroporto, però, incontro lo stesso reclutatore che all’inizio della serie lo convinse a ...