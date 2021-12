Questura, cambio al vertice: Auriemma a Firenze, a Bergamo arriva Stanislao Schimera (Di venerdì 31 dicembre 2021) Nuovo incarico per il questore di Bergamo Maurizio Auriemma che era arrivato a Bergamo nel marzo del 2019: andrà a Firenze. Nella nostra città da gennaio arriva Stanislao Schimera, già questore di Brindisi, Taranto e Bari e direttore della IX Zona Polizia di Frontiera «Puglia Abruzzo Molise». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 31 dicembre 2021) Nuovo incarico per il questore diMaurizioche erato anel marzo del 2019: andrà a. Nella nostra città da gennaio, già questore di Brindisi, Taranto e Bari e direttore della IX Zona Polizia di Frontiera «Puglia Abruzzo Molise».

