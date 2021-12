Capodanno nei film: ‘Strange Days’ o ‘Harry ti presento Sally’? (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ok, non sono tanti come i Christmas Movies, ma anche i best New Year’s Eve films mi mettono nei guai. Quale è il più bel film di/con Capodanno della mia vita? Da vedere oggi e stasera… Confesso… Il 31 dicembre pomeriggio mi piace passarlo cercando di risolvere il dubbio. Ho più voglia di Strange Days (1995) o di Harry ti presento Sally (1989)? Meg Ryan e Billy Crystal in ‘Harry ti presento Sally’ film da vedere a Capodanno: Ralph Fiennes o Meg Ryan? Meglio il Ralph Fiennes più figo & romantico della mia vita (ci voleva Kathryn Bigelow alla regia…). O la dichiarazione d’amore maschile più sognata della mia vita. Quella di Harry che raggiunge Sally alla festa, per abbracciarla/baciarla/dirle: “E non è perché sono solo. Non è ... Leggi su amica (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ok, non sono tanti come i Christmas Movies, ma anche i best New Year’s Eves mi mettono nei guai. Quale è il più beldi/condella mia vita? Da vedere oggi e stasera… Confesso… Il 31 dicembre pomeriggio mi piace passarlo cercando di risolvere il dubbio. Ho più voglia di Strange Days (1995) o di Harry tiSally (1989)? Meg Ryan e Billy Crystal intida vedere a: Ralph Fiennes o Meg Ryan? Meglio il Ralph Fiennes più figo & romantico della mia vita (ci voleva Kathryn Bigelow alla regia…). O la dichiarazione d’amore maschile più sognata della mia vita. Quella di Harry che raggiunge Sally alla festa, per abbracciarla/baciarla/dirle: “E non è perché sono solo. Non è ...

pinacannas : Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Davanti al Signore che viene: sì, egli viene a giudicare la terra; giudicher… - infoitinterno : Capodanno “blindato” per frenare il Covid: controlli serrati nelle piazze, nei luighi della movida e nei locali. - alfa6sei : L’ultima notte dell’anno nei ristoranti di Roma - Luca_Raciti : RT @Terra_Pianeta: Piccolo vademecum (insisto finché non si fissa nei neuroni) per festeggiare il giro intorno al sole, altrimenti detto #C… - infoitcultura : Il cenone di Capodanno nei ristoranti stellati dello chef Cannavacciuolo di Vico Equense - Positanonews -