Calcio | Lukaku | ‘via dall’Inter perché non mi hanno rinnovato il contratto dopo scudetto’ 2

(Adnkronos) – "Penso che tutto quello che è successo non doveva succedere così -sottolinea Lukaku-. Come ho lasciato l'Inter, come ho comunicato con i tifosi, questo mi dà fastidio perché non è il momento giusto adesso, ma anche quando sono andato via non era il momento giusto. Adesso penso che sia giusto parlare, perché ho sempre detto che ho l'Inter nel cuore, tornerò a giocare di là, lo spero veramente. Sono innamorato dell'Italia, questo giustamente è il momento di parlare e di far sapere alla gente cosa è successo veramente senza parlare male delle persone perché io non sono così".

