Buffon: «Alla Juve in molti non erano preparati a convivere con Ronaldo» (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Corriere della Sera intervista Gianluigi Buffon, ex portiere della Juve oggi al Parma. Dice di essere felice e soddisfatto della sua vita fin qui. E parla del ruolo del portiere, su cui spesso si sofferma con i ragazzini della sua «academy». «Gli dico che hanno scelto un ruolo speciale, che implica delle responsabilità che gli altri giocatori e molte volte anche gli allenatori, non sanno nemmeno quali siano. Dico loro che devono essere forti, spregiudicati e coraggiosi, per affrontare qualsiasi tipo di avversità e critica. E poi di volersi migliorare sempre: io adesso mi sento un portiere migliore di 4-5 o 7 anni fa. Poi faccio l’esempio di Mendy del Chelsea, che era senza contratto fino a 4 anni fa e ha vinto la Champions: il sogno ti dà quella leggerezza che ti fa arrivare a qualcosa di impensabile». A una settimana da Juve-Napoli ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Corriere della Sera intervista Gianluigi, ex portiere dellaoggi al Parma. Dice di essere felice e soddisfatto della sua vita fin qui. E parla del ruolo del portiere, su cui spesso si sofferma con i ragazzini della sua «academy». «Gli dico che hanno scelto un ruolo speciale, che implica delle responsabilità che gli altri giocatori e molte volte anche gli allenatori, non sanno nemmeno quali siano. Dico loro che devono essere forti, spregiudicati e coraggiosi, per affrontare qualsiasi tipo di avversità e critica. E poi di volersi migliorare sempre: io adesso mi sento un portiere migliore di 4-5 o 7 anni fa. Poi faccio l’esempio di Mendy del Chelsea, che era senza contratto fino a 4 anni fa e ha vinto la Champions: il sogno ti dà quella leggerezza che ti fa arrivare a qualcosa di impensabile». A una settimana da-Napoli ...

