“Volevo essere io a dirvelo”. Gigi D’Alessio positivo al Covid: le sue condizioni (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’ennesimo vip italiano è stato contagiato dal coronavirus. Stavolta ad aver annunciato ufficialmente di essere risultato positivo al tampone è stato il cantante Gigi D’Alessio. Lo ha fatto con un video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. Dopo Albano Carrisi e molto probabilmente Pio e Amedeo che dovranno saltare il Capodanno su Canale 5 con Federica Panicucci, ora è toccato all’artista napoletano dover dare forfait ma stavolta nell’altro Capodanno tv, ovvero quello di Rai 1 con Amadeus. Prima di Gigi D’Alessio, Al Bano aveva dunque comunicato: “Ebbene sì, il maledetto Covid mi ha colpito. Mi ha colpito al punto tale che non posso fare quello che avevo in programma di fare. Sono qua e devo combattere, questo braccio di ferro con questo maledetto che è ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’ennesimo vip italiano è stato contagiato dal coronavirus. Stavolta ad aver annunciato ufficialmente dirisultatoal tampone è stato il cantante. Lo ha fatto con un video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. Dopo Albano Carrisi e molto probabilmente Pio e Amedeo che dovranno saltare il Capodanno su Canale 5 con Federica Panicucci, ora è toccato all’artista napoletano dover dare forfait ma stavolta nell’altro Capodanno tv, ovvero quello di Rai 1 con Amadeus. Prima di, Al Bano aveva dunque comunicato: “Ebbene sì, il maledettomi ha colpito. Mi ha colpito al punto tale che non posso fare quello che avevo in programma di fare. Sono qua e devo combattere, questo braccio di ferro con questo maledetto che è ...

Advertising

Joy4Lvfe : @i62lwts ciao amore, prima di tutto buon anno, volevo solo dirti che nonostante ultimamente non parliamo molto io t… - pennywisefk_ : @eddkaspbrk volevo essere più carino - Maximo_thevoice : RT @dodibatt: ... ho impastato a modo mio emozioni inconciliabili ho condiviso in allegria ogni briciola di me e fra cielo e terra io, sono… - gasoljnee : avevo già fatto anche 3 rapidi negativi ma u know trust issues volevo essere sicura - Upupa234 : @TheLaz97 ??volevo essere positivo qualche volta -