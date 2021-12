Variante Omicron: come distinguerla da una semplice influenza (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Covid, nella sua Variante Omicron, causa sintomi molto simili a quelli provocati da una semplice influenza di stagione. come distinguere quindi le due infezioni? Secondo gli studi, l’Omicron provoca sintomi più lievi rispetto alle precedenti varianti. Nonostante questo non deve essere considerata meno contagiosa. Si è stimato anzi che sia 5 volta più contagiosa L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Covid, nella sua, causa sintomi molto simili a quelli provocati da unadi stagione.distinguere quindi le due infezioni? Secondo gli studi, l’provoca sintomi più lievi rispetto alle precedenti varianti. Nonostante questo non deve essere considerata meno contagiosa. Si è stimato anzi che sia 5 volta più contagiosa L'articolo

Advertising

ladyonorato : A fronte di queste risultanze scientifiche, il governo #Draghi impone supergreenpass per tutti i trasporti. Cioè va… - you_trend : Con la variante Omicron stanno aumentando esponenzialmente i casi, ma i ricoveri in terapia intensiva e i decessi s… - Agenzia_Ansa : I vaccini anti-Covid potrebbero perdere parte della loro efficacia di fronte alla variante Omicron: lo suggeriscono… - Acquis_view : RT @you_trend: Con la variante Omicron stanno aumentando esponenzialmente i casi, ma i ricoveri in terapia intensiva e i decessi stanno cre… - rrp_fael : RT @RadioGenova: Brasile (São Francisco do Sul 29/12/21), tutti terrorizzati dalla variante Omicron. -