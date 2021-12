(Di giovedì 30 dicembre 2021) A Laterza, i carabinieri forestali della locale Stazione e del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Taranto, hanno proceduto al controllo di un, constatando che tale attività veniva esercitata senza l’autorizzazione allo scarico. Infatti, in considerazione delle specifiche norme che disciplinano il corretto scarico e smaltimento delle acque provenienti dal lavaggio delle autovetture, definite “acque reflue industriali” in quanto molto inquinanti, le stesse devono subire, all’interno dello stabilimento, uno specifico trattamento di depurazione, a seguito del quale, con apposita autorizzazione, possono essere convogliate nel sistema fognario cittadino. Inoltre, il piazzale sul quale venivano effettuate le operazioni di lavaggio all’aperto, asciugatura, aspirazione e pulizia interna degli autoveicoli, era totalmente ...

Advertising

TarantiniTime : Scarichi abusivi Sequestrato autolavaggio - _COSMOPOLIS_ : Scarichi abusivi: sequestrato autolavaggio #30dicembre #cronaca #cosmopolis_media - CandelliAngelo : Scarichi abusivi: sequestrato autolavaggio a Laterza - Canale189 : Scarichi abusivi: sequestrato autolavaggio a Laterza - Oltreilfatto : Scarichi abusivi: sequestrato un autolavaggio -

Ultime Notizie dalla rete : Scarichi abusivi

Corriere di Taranto

La pratica degliderivanti dalle attività artigianali ed industriali è spesso una delle cause delle disfunzioni dei depuratori pubblici, rappresentando uno degli aspetti più critici ...La pratica degliderivanti dalle attività artigianali ed industriali è spesso una delle cause delle disfunzioni dei depuratori pubblici, rappresentando uno degli aspetti più critici ...Nessun sistema di scarico corretto, ma lo smaltimento delle acque reflue industriali finiva direttamente nel sistema fognario cittadino ...Liquami nel fiume Sabato da una condotta di raccolta di acqua piovana in pieno centro città. A denunciare l’ennesimo episodio è questa volta il comitato ambientalista “Salviamo la Valle del Sabato”, g ...