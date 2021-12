Roma, scoperti botti illegali e droga in una cantina: segnalate due persone (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma – I “baschi verdi” del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Roma hanno scoperto, in una cantina condominiale ubicata all’interno di un palazzo di Primavalle, un vero e proprio deposito di “botti” illegali che avrebbe potuto mettere a rischio l’incolumità degli abitanti. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati più di 14.000 manufatti (per un peso complessivo di oltre una tonnellata) detenuti in assenza di idonee cautele e privi della licenza di vendita e del marchio CE. Nell’ambito della stessa attività, durante la perquisizione dell’abitazione dei presunti responsabili, i finanzieri hanno inoltre rinvenuto 192 grammi di hashish, due coltelli per il taglio della sostanza stupefacente, un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento. Due persone, ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 30 dicembre 2021)– I “baschi verdi” del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza dihanno scoperto, in unacondominiale ubicata all’interno di un palazzo di Primavalle, un vero e proprio deposito di “che avrebbe potuto mettere a rischio l’incolumità degli abitanti. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati più di 14.000 manufatti (per un peso complessivo di oltre una tonnellata) detenuti in assenza di idonee cautele e privi della licenza di vendita e del marchio CE. Nell’ambito della stessa attività, durante la perquisizione dell’abitazione dei presunti responsabili, i finanzieri hanno inoltre rinvenuto 192 grammi di hashish, due coltelli per il taglio della sostanza stupefacente, un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento. Due, ...

