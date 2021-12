Pnrr, Mef invia a Ue richiesta per 24 miliardi prima rata (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo aver conseguito i 51 obiettivi indicati dal Pnrr per il 2021, il ministero dell'Economia ha inviato alla Commissione Ue la richiesta relativa al pagamento della prima rata dei fondi del Pnrr. Lo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo aver conseguito i 51 obiettivi indicati dalper il 2021, il ministero dell'Economia hato alla Commissione Ue larelativa al pagamento delladei fondi del. Lo ...

