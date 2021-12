Parma, Giovinco: «Buffon mi ha caricato, mi piacerebbe tornare» (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sebastian Giovinco ha rilasciato queste dichiarazioni sul suo futuro. Le parole dell’attaccante, al momento svincolato Intervistato da Parma Today, Sebastian Giovinco ha rilasciato queste dichiarazioni sul Parma. Buffon – «Sono molto legato a Gigi e so che ama il Parma. È un uomo eccezionale e ho un ottimo rapporto con lui. L’ho sentito recentemente ed era carichissimo: ha voglia di portare il Parma in Serie A. Io l’ho detto a Gigi: mi piacerebbe vestire ancora la maglia del Parma anche perché ho vissuto un periodo molto bello della mia carriera li. Gigi mi ha caricato molto riguardo l’idea di tornare. So che il mio procuratore ha parlato con il direttore Ribalta ma non so se rientro nei piani ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sebastianha rilasciato queste dichiarazioni sul suo futuro. Le parole dell’attaccante, al momento svincolato Intervistato daToday, Sebastianha rilasciato queste dichiarazioni sul– «Sono molto legato a Gigi e so che ama il. È un uomo eccezionale e ho un ottimo rapporto con lui. L’ho sentito recentemente ed era carichissimo: ha voglia di portare ilin Serie A. Io l’ho detto a Gigi: mivestire ancora la maglia delanche perché ho vissuto un periodo molto bello della mia carriera li. Gigi mi hamolto riguardo l’idea di. So che il mio procuratore ha parlato con il direttore Ribalta ma non so se rientro nei piani ...

