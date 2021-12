Lo stato di incertezza di un intero Paese in “Giorni sospesi” di Adolfo Durante (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Ho sentito forte il desiderio di ritornare a sonorità più ruvide e rock, specchio del mio stato d’animo attuale. Vorrei poter esorcizzare con questa canzone le paure, le ansie che hanno dominato gli ultimi anni, nella speranza che ognuno di noi torni a rivedere un po’ di luce” Da venerdì 17 dicembre sarà disponibile in rotazione radiofonica “Giorni sospesi”, il nuovo singolo di Adolfo Durante. “Giorni sospesi” è un piano sequenza di musica e parole sull’Italia al tempo del Covid, giocato sulla potenza evocativa di immagini inimmaginabili e su un feroce sarcasmo, mentre l’arrangiamento evoca l’accalcarsi confuso di messaggi mediatici nelle strade vuote del lockdown. Il brano anticipa un nuovo album di inediti, la cui uscita è prevista per la primavera del 2022, nel ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Ho sentito forte il desiderio di ritornare a sonorità più ruvide e rock, specchio del miod’animo attuale. Vorrei poter esorcizzare con questa canzone le paure, le ansie che hanno dominato gli ultimi anni, nella speranza che ognuno di noi torni a rivedere un po’ di luce” Da venerdì 17 dicembre sarà disponibile in rotazione radiofonica “”, il nuovo singolo di. “” è un piano sequenza di musica e parole sull’Italia al tempo del Covid, giocato sulla potenza evocativa di immagini inimmaginabili e su un feroce sarcasmo, mentre l’arrangiamento evoca l’accalcarsi confuso di messaggi mediatici nelle strade vuote del lockdown. Il brano anticipa un nuovo album di inediti, la cui uscita è prevista per la primavera del 2022, nel ...

