I giocatori più creativi del 2021

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Il momento della creazione, nel calcio così come in qualsiasi altro ambito, è vera e propria magia. Se avete visto Get Back di Peter Jackson saprete che in questa frase c’è poca allusione, la creazione sembra davvero un processo magico. Come descrivere altrimenti Paul McCartney che sembra quasi evocare “Get Back” da un semplice giro di chitarra, modellarlo con la voce come un pezzo d’argilla informe, catturarlo con il suo strumento come se la canzone fosse sospesa nell’aria e lui non dovesse fare altro che indovinare la giusta combinazione di suoni e parole per farla apparire? Questa incredibile scena di Get Back non è troppo diversa dal momento della creazione in una qualunque partita di calcio, dove un ammasso apparentemente informe di passaggi, errori e tentativi a un certo punto produce un’occasione da gol attraverso l’intervento ispirato di qualcuno. Certo, l’evoluzione della ...