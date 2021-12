Gigi D’Alessio positivo al Covid, niente Capodanno su Rai1 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ciao a tutti, purtroppo anch’io sono a casa con il Covid”. Così Gigi D’Alessio su Facebook, che spiega di essere quindi costretto a saltare il Capodanno di Rai1. “Dopo 5 tamponi antigenici risultati tutti negativi – fa sapere -, ho fatto il tampone molecolare ed è risultato positivo. Ho una carica virale bassissima, forse perché sono vaccinato”. “Fortunatamente sto bene – dice ancora -, farò la quarantena a casa aspettando il nuovo anno, e non potrò essere al Capodanno di Rai Uno come da programmi… lo seguirò da casa. Vi faccio i miei auguri di buon anno, ma soprattutto vi auguro una buona vita”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ciao a tutti, purtroppo anch’io sono a casa con il”. Cosìsu Facebook, che spiega di essere quindi costretto a saltare ildi. “Dopo 5 tamponi antigenici risultati tutti negativi – fa sapere -, ho fatto il tampone molecolare ed è risultato. Ho una carica virale bassissima, forse perché sono vaccinato”. “Fortunatamente sto bene – dice ancora -, farò la quarantena a casa aspettando il nuovo anno, e non potrò essere aldi Rai Uno come da programmi… lo seguirò da casa. Vi faccio i miei auguri di buon anno, ma soprattutto vi auguro una buona vita”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

