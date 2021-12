GF Vip 6, lutto per Miriana Trevisan: pronta a lasciare il gioco? (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono giorni difficili per alcuni inquilini della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Le vacanze natalizie dovrebbero essere vissute con serenità e felicità, ma continuano ad arrivare bruttissime notizie. Qualche giorno fa, il nonno di Alessandro Basciano è deceduto dopo una lunga malattia; adesso è arrivato il comunicato della morte dello zio di Miriana Trevisan. La gieffina è stata chiamata in confessionale e si è lasciata andare in un lungo pianto. Grande Fratello Vip 6: lutto per Miriana Un altro lutto ha sconvolto l’armonia tra le mura della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A perdere qualcuno, dopo la scomparsa del nonno di Alessandro Basciano, è una ragazza questa volta: Miriana Trevisan. Sono stati gli autori del reality condotto da Alfonso Signorini ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono giorni difficili per alcuni inquilini della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Le vacanze natalizie dovrebbero essere vissute con serenità e felicità, ma continuano ad arrivare bruttissime notizie. Qualche giorno fa, il nonno di Alessandro Basciano è deceduto dopo una lunga malattia; adesso è arrivato il comunicato della morte dello zio di. La gieffina è stata chiamata in confessionale e si è lasciata andare in un lungo pianto. Grande Fratello Vip 6:perUn altroha sconvolto l’armonia tra le mura della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A perdere qualcuno, dopo la scomparsa del nonno di Alessandro Basciano, è una ragazza questa volta:. Sono stati gli autori del reality condotto da Alfonso Signorini ...

