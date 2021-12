Fuori glitter | eyeliner e gel | per una sera | è concesso divertirsi fosse anche solo in casa

Leggi su iodonna

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Capodanno 2021, momento di recap beauty: a dispetto dei tempi che corrono, questo è un anno brillante, audace come non si vedeva da tempo, se non altro, per quanto riguarda il make up. Le tendenze sono forti e chiare: piacciono kajal nerissimi e ombretti metallici come negli Ottanta di Cindy Lauper e Madonna, per sguardi magnetici, anzi, anticonformisti. E infatti, è un’estetica a tutto glam-rock quella che ha conquistato ultimi eventi, tappeti rossi, icone social. E che ci farà chiudere in bellezza –se non con grandi festeggiamenti – l’anno. Make up, oro o argento? guarda le foto ...