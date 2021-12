Eriksson senza segreti | «Vi svelo quel retroscena su Vialli»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Sven Goranha svelato alcunirisalenti al periodo in cui allenava la Sampdoria: ecco le sue dichiarazioni Sven Goranha parlato ai microfoni di The Gentleman Ultra. Le sue parole su alcuni ex blucerchiati:– «Mantovani mi ha detto che la Sampdoria non poteva più sfidare finanziariamente Juventus, Milan o Inter e che stava per venderealla Juve. Siccome non eralo che avevamo concordato, mi ha detto che se volevo, potevo andarmene. Ho accettato di restare perché ammiravo la sua umiltà: abbiamo costruito una buona squadra con Gullit, Platt, Chiesa, Veron, Seedorf…». MANCINI – «Si assicurava che tutto fosse sempre in ordine. Era coinvolto in ogni cosa. Era come uno dei figli di Mantovani, lui emangiavano ...