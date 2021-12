Cantamessa | “Milan e Napoli? Troppi infortuni | l’Inter vincerà lo scudetto”

Advertising

Milannews24_com : Cantamessa: «Lo scudetto lo vince l’Inter, Milan e Napoli invece…» - Carlomrtz : considerazioni interessanti di Cantamessa su #Donnarumma e Raiola. #serieA - gilnar76 : Cantamessa: «Lo scudetto lo vince l’Inter, #Milan e Napoli invece…» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Cantamessa: «Lo scudetto lo vince l’#Inter, #Milan e #Napoli invece…» - sportli26181512 : Cantamessa: 'Napoli e Milan possono avere anche una rosa molto ampia ma se mancano 3-4 titolari a partita si fa dif… -

Ultime Notizie dalla rete : Cantamessa Milan

Serie A - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Leandro, legale del: "Coppa d'Africa, i giocatori bravi vengono convocati e quelli non bravi non vengono convocati. Non ho mai detto che sarebbe meglio non ci fosse come invece hanno ...... Olivier Giroud Leandroè il legale delma è anche uno dei massimi esperti di diritti audiovisivi e dello sport nel nostro Paese. Poche ore fa è intervenuto a Radio Punto Nuovo . ...Martina Piemonte, nuovo acquisto del Milan Femminile, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV: Sull'arrivo al Milan: "Sono molto emozionata, è un onore far parte ...ASCOLTA Leandro Cantamessa, legale del Milan, ha parlato della lotta scudetto indicando l’Inter come la favorita su Milan e Napoli: le sue parole Leandro Cantamessa, legale del Milan, è intervenuto a ...