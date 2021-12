Calciomercato Roma | ancora distante l’accordo con l’Arsenal per Maitland-Niles

(Di giovedì 30 dicembre 2021), non c’èdefinitivo tra i giallorossi esulla formula d’acquisto diCome riportato dalla Gazzetta dello Sport, laè costantemente al lavoro per assicurarsi. Conè stato trovatosulla base di un prestito, che i giallorossi vorrebbero poi tramutare in diritto di riscatto. Diverso il pensiero dei londinesi, che pretendono invece l’obbligo a 15 milioni, contro i 10 invece proposti. C’èdistanza, novità nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA, non c'è ancora l'accordo definitivo tra i giallorossi e l'Arsenal sulla formula d'acquisto di Maitland - Niles Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, laè costantemente al ...