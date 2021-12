Record di contagi. Quasi 80mila casi (oltre 200 morti). Non è solo effetto della corsa ai test (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dover raccontare di bollettini Covid così tragici per il secondo Natale di fila è avvilente. I casi registrati ieri sono stati Quasi 80mila, per la precisione 78.313 Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dover raccontare di bollettini Covid così tragici per il secondo Natale di fila è avvilente. Iregistrati ieri sono stati, per la precisione 78.313

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuovo boom di casi di positività al Covid in Veneto, con ben 7.403 casi registrati nelle ultime 24 ore, un dato r… - Agenzia_Ansa : Covid, in Inghilterra record di contagi, oltre 117 mila. Nel Regno Unito quasi 130mila casi, ma sono dati parziali.… - borghi_claudio : Record di sempre. Più di quando nessuno era vaccinato. Perfetto. Da quando abbiamo messo il green pass 'garanzia di… - dontealberto : RT @borghi_claudio: @alieno_il Non so, me lo dica lei. 80% di vaccinati, green pass anche per andare in bagno e record di contagi. Record s… - morrissey700 : RT @kidstu: nuovo record di contagi col 90% di vaccinati. il popolino va in giro come se fosse tutto normale d'altronde è quello che gli ha… -