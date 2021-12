Ospedale San Pio, Santanelli (FdI): “Si disattivano i posti di oncologia? Scelta assurda” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“L’azienda ospedaliera San Pio di Benevento starebbe disattivando i posti letto di oncologia per l’emergenza Covid 19?”. E’ l’interrogativo posto da Ida Santanelli, Presidente circolo “La città che sale” di Fratelli d’Italia Benevento. Che prosegue: “Apprendo con sconcerto che l’azienda ospedaliera San Pio di Benevento, recependo alcune circolari della Regione Campania relative all’emergenza Covid-19, starebbe provvedendo alla disattivazione temporanea dei posti letto del reparto di oncologia per potenziare i posti letto Covid. In sostanza i degenti oncologici dovrebbero essere spostati con decorrenza immediata presso altre strutture per consentire l’allestimento di uno stabile Covid dedicato. Considero estremamente grave assecondare l’ennesima forzatura ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“L’azienda ospedaliera San Pio di Benevento starebbe disattivando iletto diper l’emergenza Covid 19?”. E’ l’interrogativo posto da Ida, Presidente circolo “La città che sale” di Fratelli d’Italia Benevento. Che prosegue: “Apprendo con sconcerto che l’azienda ospedaliera San Pio di Benevento, recependo alcune circolari della Regione Campania relative all’emergenza Covid-19, starebbe provvedendo alla disattivazione temporanea deiletto del reparto diper potenziare iletto Covid. In sostanza i degenti oncologici dovrebbero essere spostati con decorrenza immediata presso altre strutture per consentire l’allestimento di uno stabile Covid dedicato. Considero estremamente grave assecondare l’ennesima forzatura ...

