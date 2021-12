NXT 28 12 21 Tanta carne sul fuoco

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Bentornati ai lettori di ZW, siamo pronti per l’ultimo episodio di NXT 2.0 del 2021. PROMO: La puntata si apre con l’entrata di Grayson Waller il quale si autoproclama come la breakout star del 2021 e ci ricorda della sua presenza a Raw della sera prima. Waller provoca AJ, vuole dimostrargli di essere una star e aggiunge che lo avrebbe affrontato uno contro uno se non fosse stato per l’intervento di Apollo Crews e Commander Azeez. Waller aggiunge che avrebbe riservato ad AJ lo stesso trattamento che ha inflitto a Dexter Lumis, quest’ultimo avrebbe dovuto affrontare Grayson ma non sarà presente stasera proprio a causa del danno alla schiena procuratogli dall’australiano la settimana scorsa con una sedia. Per questo motivo Grayson Waller attende un sostituto per l’opener della puntata di NXT che si rivela essere Odissey Jones, il colosso sale sul ring e provoca Waller che si ...