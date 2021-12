Mutuo e conto corrente | come scegliere tra le varie offerte e non cadere nelle trappole

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Quando si acquista una casa si pone il problema di stipulare uncon una banca. A volte l’acquirente preferisce rivolgersi alla propria banca, ma altre volte si accorge che altri istituti bancari offrono tassi più vantaggiosi. A questo punto che cosa fare?bisogna comportarsi e cosa verificare per evitareo pagare qualche voce in più? E soprattutto è sempre necessario avere unaperto con la banca con la quale si stipula il? Il Giornale ha illustrato il perimetro entro cui muoversi. Innanzitutto non «vi è alcun obbligo nel fatto che l’utente/consumatore debba richiedere l’erogazione presso il proprio istituto bancario né vi è un obbligo che si debba aprire unpresso la banca con cui si è deciso di ...

Sarà necessario confrontare il Taeg (il tasso che comprende tutti i costi collegati con il finanziamento) delle due ipotesi:senzanella stessa banca,concollegato. La banca ...Ma conviene averecorrente nella stessa banca? Nonostante non vi siano divieti, restano, però, dei vantaggi ad avere un Cc attivo con la stessa banca con cui si accende un. Come ...Quali sono i costi che si dovranno sostenere nel caso in cui si volesse attivare un conto corrente? Quali sono quelli fissi e in quali casi si potrà risparmiare, azzerandoli? Analizziamo il funzioname ...Conviene o meno avere mutuo e conto con la stessa banca? Ci sono degli obblighi? Ecco le risposte Quando si vuole comprare casa e si ha necessità di un mutuo, la prima cosa che si fa, di solito, è que ...