(Di mercoledì 29 dicembre 2021): “La fine dell’anno è vicinissima, il mio bilancio” Adolfo, suMagazine.Com, ha tracciato un bilancio su questa prima fase del campionato di Serie A. Questo il bilancio di fine anno del giornalista: SUL BILANCIO DI FINE ANNO La fine dell’anno è vicinissima. E’ prassi, tradizione, stilare un bilancio: personale, pandemico (purtroppo), politico, sociale. -afferma– Il mondo del calcio non potrebbe essere estraneo a questa sorta di analisi che si proietta nel futuro prossimo. La nostra serie A, piena di debiti e dimezze calzette, è quasi in sofferenza totale. INTER PROTETTA DAL CALENDARIO CINESE … Fa eccezione l’Inter che sembra protetta dal calendario cinese. -prosegue– Soffre la Juve senza CR7 e dalle...

Enzovit : Mollichelli sul Napoli: ''Tante luci abbaglianti. Poi, le prime ombre'' -

Napoli Magazine

