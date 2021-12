La Regina Elisabetta minacciata di morte: un uomo armato a Windsor (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Regina Elisabetta è stata minacciata di morte proprio nel giorno di Natale. Un atto gravissimo: com’è potuto accadere? L’episodio si è verificato in uno dei giorni più sacri dell’anno, uno dei pochi in cui la Regina sperava di restare tranquilla insieme alla sua famiglia. La vicenda ha qualcosa di assurdo e anacronistico. Pare infatti L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Laè statadiproprio nel giorno di Natale. Un atto gravissimo: com’è potuto accadere? L’episodio si è verificato in uno dei giorni più sacri dell’anno, uno dei pochi in cui lasperava di restare tranquilla insieme alla sua famiglia. La vicenda ha qualcosa di assurdo e anacronistico. Pare infatti L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

SkyTG24 : Un messaggio di auguri insolitamente personale quello che la Regina Elisabetta ha rivolto al Regno Unito per questo… - Screenweek : #DanielCraig riceverà il titolo di Cavaliere dalla Regina Elisabetta II come il personaggio di #JamesBond… - _itsnatsu : Se avessi una macchina del tempo andrei dalla regina Elisabetta I per farmi decapitate direttamente da lei - mareeA24637952 : @Legolize1 É risaputo che la Regina Elisabetta scorreggi Argon - Dridri03942814 : @LuisaRaspa Ahahahahah concordo ma a loro in quel momento non li poteva fermare nemmeno la regina Elisabetta -