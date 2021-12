“Forrest Gump” torna a correre in prima serata televisiva (Di mercoledì 29 dicembre 2021) I grandi classici non smettono mai di appassionare. Dal 1994 il capolavoro diretto da Robert Zemeckis continua ad essere riproposto, conquistando ogni volta una fetta di pubblico maggiore. Anche quest’anno “Forrest Gump” torna in televisione e lo fa in prima serata. La pellicola, ispirata all’omonimo romanzo di Winston Groom, raccolse fin da subito il clamore della critica internazionale. Nel 1995 sbanca agli Oscar, aggiudicandosi ben sei statuette d’oro. “Forrest Gump” vince anche il premio popolare, quello conferitogli dagli utenti di IMDb, che lo inseriscono al tredicesimo posto tra i 250 migliori film di sempre. Per l’American Film Institute è, invece, al settantesimo posto nella lista dei migliori film degli Stati Uniti. “Forrest ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) I grandi classici non smettono mai di appassionare. Dal 1994 il capolavoro diretto da Robert Zemeckis continua ad essere riproposto, conquistando ogni volta una fetta di pubblico maggiore. Anche quest’anno “in televisione e lo fa in. La pellicola, ispirata all’omonimo romanzo di Winston Groom, raccolse fin da subito il clamore della critica internazionale. Nel 1995 sbanca agli Oscar, aggiudicandosi ben sei statuette d’oro. “” vince anche il premio popolare, quello conferitogli dagli utenti di IMDb, che lo inseriscono al tredicesimo posto tra i 250 migliori film di sempre. Per l’American Film Institute è, invece, al settantesimo posto nella lista dei migliori film degli Stati Uniti. “...

