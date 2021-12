Covid, il caos dell'Iss sui numeri: perché non tornano più (e perché ora è difficile fidarsi) (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La lotta alla pandemia necessita di dati corretti e di una informazione trasparente. I primi servono per prendere misure adeguate, la seconda per dare certezze all'opinione pubblica evitando di fornire pretesti ai no vaxe nel contempo per controllare l'operato del governo. Dando una scorsa ai dati pubblicati dall'Istituto Superiore di Sanità aggiornati al 21 dicembre c'è qualche cosa che non torna, o quanto meno non è comprensibile da un profano. A pagina 21 del report risulta i che un non vaccinato ha un rischio di finire in terapia intensiva pari a 11,8 rispetto ad un vaccinato con terza dose (booster), che è lo stesso grado di rischio rispetto ad un vaccinato con due dosi da più di 150 giorni. Già questa indicazione lascia perplessi. Ancor più stupefacente è il confronto con un vaccinato con due dosi da meno di 150 giorni: qui il rischio aumenta a 20,6. Parrebbe che la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La lotta alla pandemia necessita di dati corretti e di una informazione trasparente. I primi servono per prendere misure adeguate, la seconda per dare certezze all'opinione pubblica evitando di fornire pretesti ai no vaxe nel contempo per controllare l'operato del governo. Dando una scorsa ai dati pubblicati dall'Istituto Superiore di Sanità aggiornati al 21 dicembre c'è qualche cosa che non torna, o quanto meno non è comprensibile da un profano. A pagina 21 del report risulta i che un non vaccinato ha un rischio di finire in terapia intensiva pari a 11,8 rispetto ad un vaccinato con terza dose (booster), che è lo stesso grado di rischio rispetto ad un vaccinato con due dosi da più di 150 giorni. Già questa indicazione lascia perplessi. Ancor più stupefacente è il confronto con un vaccinato con due dosi da meno di 150 giorni: qui il rischio aumenta a 20,6. Parrebbe che la ...

