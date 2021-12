Covid, i contagi nei comuni bergamaschi: a Brusaporto il tasso di incidenza più alto (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ats Bergamo comunica che il tasso di incidenza nella settimana 22-28 dicembre 2021 è pari a 584 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 5,84 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni) ed ha subito un ulteriore importante incremento, confermando la crescita della curva epidemica rilevata già le diverse settimane (progressivamente, 188 nuovi casi per 100.000 abitanti la settimana scorsa, 107 quella precedente, 79 due settimane fa e 65 tre settimane or sono, fino ai 57 di un mese fa). Lo scostamento rispetto alla precedente settimana, infatti, è particolarmente rilevante ed è pari a + 4.435 nuovi casi (+209,8%), contro i 909 (+75,4%) della scorsa settimana, i + 319 (+36%) di due settimane fa, +156 (+21,4%) di tre settimane fa e i +95 (+15%) di un mese fa. Il numero di comuni con 0 ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ats Bergamoca che ildinella settimana 22-28 dicembre 2021 è pari a 584 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 5,84 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli) ed ha subito un ulteriore importante incremento, confermando la crescita della curva epidemica rilevata già le diverse settimane (progressivamente, 188 nuovi casi per 100.000 abitanti la settimana scorsa, 107 quella precedente, 79 due settimane fa e 65 tre settimane or sono, fino ai 57 di un mese fa). Lo scostamento rispetto alla precedente settimana, infatti, è particolarmente rilevante ed è pari a + 4.435 nuovi casi (+209,8%), contro i 909 (+75,4%) della scorsa settimana, i + 319 (+36%) di due settimane fa, +156 (+21,4%) di tre settimane fa e i +95 (+15%) di un mese fa. Il numero dicon 0 ...

