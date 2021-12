Covid Danimarca oggi, 23.228 contagi in 24 ore: è record (Di mercoledì 29 dicembre 2021) record di contagi da coronavirus in Danimarca. Le autorità sanitarie hanno confermato un totale di 23.228 nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore, a due giorni dal picco di oltre 16.160 infezioni, in un Paese con una popolazione di meno di sei milioni di abitanti. L’organismo incaricato di seguire l’andamento della pandemia ha spiegato i dati con ulteriori test effettuati “subito dopo Natale”, come ha riportato la stampa locale. La Danimarca segnala anche altri 16 decessi e nove ricoveri che portano a 675 il numero dei pazienti Covid in ospedale, 77 dei quali in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore in Danimarca sono state somministrate circa 100.000 dosi di vaccini contro il Covid-19, circa 85.000 delle quali sono terze dosi. Ad oggi il 45,7% ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 dicembre 2021)dida coronavirus in. Le autorità sanitarie hanno confermato un totale di 23.228 nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore, a due giorni dal picco di oltre 16.160 infezioni, in un Paese con una popolazione di meno di sei milioni di abitanti. L’organismo incaricato di seguire l’andamento della pandemia ha spiegato i dati con ulteriori test effettuati “subito dopo Natale”, come ha riportato la stampa locale. Lasegnala anche altri 16 decessi e nove ricoveri che portano a 675 il numero dei pazientiin ospedale, 77 dei quali in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore insono state somministrate circa 100.000 dosi di vaccini contro il-19, circa 85.000 delle quali sono terze dosi. Adil 45,7% ...

