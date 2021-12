Calendario tiro a volo 2022 | date e programma di tutti gli eventi Spiccano i Mondiali di inizio ottobre

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il 2021 in qualche modo è stato messo alle spalle. Ora per ilinternazionale è tempo di ripartire. Pedane e piattelli attendono il ritorno dei migliori interpreti di trap e skeet in unche vuole essere l’anno definitivo della ripartenza: ma come sarà strutturato ildell’anno prossimo? Andiamo a scoprirlo. 07/02-18/02: Coppa del Mondo– Rabat (Marocco) 08/03-19/03: Coppa del Mondo– Nicosia (Cipro) 27/03-07/04: Coppa del Mondo– Lima (Perù) 19/04-30/04: Coppa del Mondo– Lonato del Garda (Italia) 09/05-20/05 Coppa del Mondo Junioresa segno e...

La giornata, inserita nel riccodel 'Natale a Tempio Pausania', ha visto i bambini delle ... nei vecchi giochi dell'infanzia come la pampana, ilalla fune, la carriola e il salto della ...Tanti gli impegni nei prossimi mesi: le prime gare internazionali a Nimes - covid permettendo - e a Las Vegas con le due tappe delle Indoor World Series, finale compresa, che si disputeranno tra il 14 ...Il 2021 in qualche modo è stato messo alle spalle. Ora per il tiro a volo internazionale è tempo di ripartire. Pedane e piattelli attendono il ritorno dei migliori interpreti di trap e skeet in un 202 ...Dopo un 2021 vissuto con un ritmo giocoforza irregolare, a causa degli aggiustamenti legati al momento sanitario, culminato in ogni caso nelle Olimpiadi di Tokyo, il tiro a segno internazionale è pron ...