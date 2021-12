Calendario boxe 2022 | date e programma di tutti gli eventi Spiccano Mondiali femminili ed Europei maschili

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Se ilpugilistico delper quel che riguarda ladilettantistica è già abbastanza consolidato, per quel che concerne quella professionistica di altissimo livello c’è ancora molto da definire. Normalmente, infatti, tutte leiniziano a definirsi proprio al cominciare dell’anno. Il tutto coinvolgerà naturalmente una serie di incontri di caratura mondiale, come il secondo Joshua-Usyk, le nuove sfide di Canelo Alvarez, quel che succederà a Tyson Fury con o senza Dillian Whyte di mezzo, nel senso che potrebbe clamorosamente rientrare in gioco Deontay Wilder. Com’è come non è, se dei pro quasi non v’è certezza (e anche il contingente italiano sta andando a caccia diutili), per i dilettanti le cose sono decisamente migliori, sia in campo maschile che in campo femminile. Di seguito ...