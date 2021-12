Aumentano i positivi in carcere. La denuncia del SAPPE: “Agenti devono comprarsi le mascherine e troppi gli esentati dalla presentazione della Certificazione verde” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Il contenimento della pandemia da Covid-19 nelle carceri, ambiente chiuso per eccellenza, si rileverebbe un pericolosissimo bluff se permanessero le deroghe al possesso della Certificazione verde per chi entra in carcere. Ed è grave che a mancare siano le previste mascherine Ffp2, obbligatorie nei luoghi chiusi: gli Agenti di Polizia Penitenziaria ne sono sprovvisti dalle dotazioni e devono comprarsele di tasca loro”. Lo dichiara il segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE Donato Capece. “I dati dell’ultimo monitoraggio effettuato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria registrano 510 detenuti positivi (circa 50 in più rispetto a tre giorni prima), a fronte di una popolazione ... Leggi su forzearmatenews (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Il contenimentopandemia da Covid-19 nelle carceri, ambiente chiuso per eccellenza, si rileverebbe un pericolosissimo bluff se permanessero le deroghe al possessoper chi entra in. Ed è grave che a mancare siano le previsteFfp2, obbligatorie nei luoghi chiusi: glidi Polizia Penitenziaria ne sono sprovvisti dalle dotazioni ecomprarsele di tasca loro”. Lo dichiara il segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia PenitenziariaDonato Capece. “I dati dell’ultimo monitoraggio effettuato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria registrano 510 detenuti(circa 50 in più rispetto a tre giorni prima), a fronte di una popolazione ...

GianandreaGorla : RT @noitre32: Incominciano a scarseggiare i tamponi, aumentano i positivi, i presidenti di regione, NON sanno piú che pesci pigliare e il g… - Nunzio76512527 : RT @noitre32: Incominciano a scarseggiare i tamponi, aumentano i positivi, i presidenti di regione, NON sanno piú che pesci pigliare e il g… - babitabby : RT @euricona: I #contagi aumentano la #quarantena sta bloccando il paese i #tamponi sono introvabili la psicosi aumenta Nessuna restrizione… - TG24info : ULTIM’ORA – CORONAVIRUS: aumentano i contagi in Ciociaria, 585 | - euricona : I #contagi aumentano la #quarantena sta bloccando il paese i #tamponi sono introvabili la psicosi aumenta Nessuna r… -