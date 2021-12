Atp Cup 2022, forfait di Djokovic: dubbi in ottica Australian Open (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Novak Djokovic non parteciperà all’Atp Cup 2022. Decisione definitiva e sorprendente del numero 1 al mondo, particolarmente legato alla sua patria e in generale alle competizioni per selezioni nazionali. L’Atp ha comunicato recentemente la scelta del campione di Belgrado tramite un comunicato ufficiale, annunciando la sua assenza al primo torneo dell’anno. Dusan Lajovic sostituirà Djokovic all’interno del gruppo serbo, sebbene dovrà elevare il suo rendimento rispetto alle performance viste in Coppa Davis, non all’altezza del prestigio dell’evento. dubbi relativi agli Australian Open per quanto concerne Djokovic, mai espressosi chiaramente sulla questione vaccini; attualmente il primatista del ranking mondiale risulta iscritto allo Slam d’inizio anno, sebbene il suo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Novaknon parteciperà all’Atp Cup. Decisione definitiva e sorprendente del numero 1 al mondo, particolarmente legato alla sua patria e in generale alle competizioni per selezioni nazionali. L’Atp ha comunicato recentemente la scelta del campione di Belgrado tramite un comunicato ufficiale, annunciando la sua assenza al primo torneo dell’anno. Dusan Lajovic sostituiràall’interno del gruppo serbo, sebbene dovrà elevare il suo rendimento rispetto alle performance viste in Coppa Davis, non all’altezza del prestigio dell’evento.relativi agliper quanto concerne, mai espressosi chiaramente sulla questione vaccini; attualmente il primatista del ranking mondiale risulta iscritto allo Slam d’inizio anno, sebbene il suo ...

