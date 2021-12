Arbitri, in arrivo un canale tematico per spiegare al pubblico le decisioni (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Var L’operazione trasparenza promessa dall’Aia sulle decisioni arbitrali potrebbe concretizzarsi con l’accensione di un canale tematico – non è ancora chiaro se televisivo o web – con l’analisi degli episodi più discussi. La svolta, scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbe prendere il via già da metà gennaio: il canale allo studio sarà della Federcalcio e permetterà all’Associazione Italiana Arbitri di creare uno spazio di confronto con l’esterno. Nei mesi scorsi, anche alle luce di alcune accese polemiche sorte sui campi della Serie A, era stata avanzata l’ipotesi di rendere pubbliche e fruibili le conversazioni con gli addetti al Var, in modo da esplicitare le motivazioni delle scelte arbitrali più difficili. Era tuttavia naufragata sul nascere l’idea che a spiegare le ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Var L’operazione trasparenza promessa dall’Aia sullearbitrali potrebbe concretizzarsi con l’accensione di un– non è ancora chiaro se televisivo o web – con l’analisi degli episodi più discussi. La svolta, scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbe prendere il via già da metà gennaio: ilallo studio sarà della Federcalcio e permetterà all’Associazione Italianadi creare uno spazio di confronto con l’esterno. Nei mesi scorsi, anche alle luce di alcune accese polemiche sorte sui campi della Serie A, era stata avanzata l’ipotesi di rendere pubbliche e fruibili le conversazioni con gli addetti al Var, in modo da esplicitare le motivazioni delle scelte arbitrali più difficili. Era tuttavia naufragata sul nascere l’idea che ale ...

Advertising

FrancescoCabri4 : RT @mirkonicolino: (#GdS) 'L'#AIA ipotizza di aprire un canale tematico, in tv o sul web, dove gli arbitri potranno spiegare gli episodi di… - LucaQuasimodo : RT @mirkonicolino: (#GdS) 'L'#AIA ipotizza di aprire un canale tematico, in tv o sul web, dove gli arbitri potranno spiegare gli episodi di… - pasqualetaranti : RT @mirkonicolino: (#GdS) 'L'#AIA ipotizza di aprire un canale tematico, in tv o sul web, dove gli arbitri potranno spiegare gli episodi di… - occhio_notizie : Grossa novità per la Serie A - ZonaJuventina : RT @mirkonicolino: (#GdS) 'L'#AIA ipotizza di aprire un canale tematico, in tv o sul web, dove gli arbitri potranno spiegare gli episodi di… -